«Газпром нефть» нарастит поставки индустриальных масел предприятиям Липецкой области

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Поставки индустриальных масел липецким промышленным предприятиям будут осуществляться напрямую с производственных площадок компании, которые расположены в Омске и подмосковном Фрязине. Так для металлургов «Газпром нефть» станет поставлять гидравлические масла для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования. А предприятия аграрного сектора получат высококачественные смазочные материалы для сельхозтехники.

Перед началом отгрузки больших объемов масел специалисты компании проведут доскональную техническую экспертизу оборудования и техники партнеров. Цифровая система на базе искусственного интеллекта составит подробные рекомендации по его техническому обслуживанию, основываясь на анализе работающего в нем масла. Сервис «Газпром нефти» предиктивной диагностики смазочных материалов и техники такого уровня – единственный в России.