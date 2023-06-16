Метрологическая служба «Липецкэнерго» в числе лучших в Липецкой области

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Метрологическая служба филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» приняла участие в конкурсе «Лучшая метрологическая служба Липецкой области». Целью мероприятия, организованного Липецким Центром стандартизации и метрологии при поддержке управления инвестиций и инноваций Липецкой области, стало повышения привлекательности работы метрологов и авторитета метрологических служб.

Конкурс проводился среди учреждений, предприятий и организаций региона, имеющих в своем составе штатную метрологическую службу. На основании рассмотренных материалов и экспертной оценки конкурсной комиссии метрологическая служба «Липецкэнерго» стала третьей в номинации «Метрологические службы юридических лиц».

Начальник отдела метрологии и качества электроэнергии – главный метролог Вадим Яковлев занял второе место в номинации «Лучший метролог Липецкой области».

Метрологическая служба «Липецкэнерго» аккредитована на право выполнения работ по калибровке электрических, теплофизических и температурных средств измерений и калибровку измерительных каналов.

Сегодня в арсенале у специалистов отдела метрологии и качества электроэнергии липецкого филиала ПАО «Россети Центр» более 30 единиц современных приборов. В настоящее время филиале эксплуатируется более 50 тыс. единиц средств измерения. Из них подлежит поверке более 31 тыс, калибровке порядка 19 тыс. К ним относятся рабочие и образцовые средства измерений, щитовые приборы и преобразователи, измерительные трансформаторы и приборы учета, а также автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии.

«В «Липецкэнерго» уделяется серьезное внимание вопросам метрологического обеспечения и качества электроэнергии, так как от реализации всего комплекса измерительных работ напрямую зависит надежное энергоснабжение потребителей Липецкой области. Попадание в тройку лидеров в региональном профессиональном конкурсе подтверждает высокий уровень специалистов метрологической службы «Липецкэнерго»», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.