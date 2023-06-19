Водители НЛМК повышают мастерство на тренажерах виртуальной реальности

Фото: пресс-служба НЛМК

Динамический автотренажер — это аналог кабины грузового автомобиля. Внутри штатная панель управления и система визуализации: водитель видит перед собой виртуальный город или площадку для вождения. В зеркалах заднего вида также моделируется обстановка на дороге, а кабина установлена на динамическую платформу, которая двигает конструкцию на поворотах. Это позволяет новым сотрудникам оттачивать мастерство еще до выезда на площадку, а опытным водителям отработать действия на различные нештатные ситуации, которые моделирует инструктор: от неблагоприятных погодных условий до внезапного появление пешехода или опасного вождения других участников движения.

- Необычные ощущения, но очень быстро привыкаешь и ощущаешь себя как на грузовом автомобиле, настоящем. Есть эффект погружения и эффект присутствия. Главное, что можно отработать любой сценарий, к примеру, если резко испортилась погода, или отказали тормоза. Это основа нашей безопасности и повышение мастерства, - рассказал водитель автотранспортного управления Илья Бузыгин.

Еще один тренажер для водителей – кресло симулятор лобового столкновения. Он позволяет прочувствовать силу удара на скорости всего около 10 км/час и оценить важность использования ремней безопасности.

Одна из главных задач автотранспортного управления – это повышение профессионализма и безопасности сотрудников. Во всех карьерных самосвалах управления установлена система «Антисон», которая позволяет контролировать водителя. Перед выходом на линию все сотрудники проходят медицинское обследование с помощью автоматизированных систем предрейсовых осмотров. Тренажеры стали дополнением этой системы. Ежемесячно на них обучаются около 50 сотрудников.