Конкурс на лучшего таксиста впервые пройдет в Липецкой области 3 августа

В Липецкой области выберут лучшего таксиста Фото: Архив "КП"

3 августа в Липецкой области впервые пройдет конкурс «Лучший водитель такси в России – 2023». Призовой фонд составит 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Таксистам предложат два испытания – интеллектуальное и практическое. На первом этапе водители сдадут тесты на правила дорожного движения и историю Липецкого края. Также эксперты проверят участников на знание улиц и закона о такси.

На второй ступени липчане покажут себя в аккуратности и плавности маневрирования. Автомобилисты проедутся с полным граненым стаканом воды на крыше.

Жюри выделят лучшего участника. Лауреат первого места не только получит денежное вознаграждение, но и отправится на всероссийский этап конкурса. Там победитель будет бороться за приз в 150 тысяч рублей.

Участвовать могут шоферы, которые работают официально или по ИП. Каждый должен иметь права и стаж вождения не менее трех лет. Также таксиста допустят до соревнований, если за год он не позволил себе ни одного грубого нарушения ПДД. Подать заявку можно по ссылке.