Tele2 стала партнером музыкального фестиваля «Не только Джаз на пруду»

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17 июня, в субботу, на загородной фестивальной площадке в усадьбе «Скорняково-Архангельское» прошел VI музыкальный фестиваль «Не только Джаз на пруду», который собирает любителей современной музыки со всей России. Мероприятие посетили более 5 000 человек.

В этом году на сцене выступили Bravis Brass Band, трио Олега Аккуратова, Сироткин, Женя Любич, а хедлайнером мероприятия стали Антон Беляев и Therr Maitz. Помимо хорошей музыки, для гостей «Скорняково-Архангельское» были приготовлены мастер-классы для детей и взрослых, игры и квесты, занятия йогой и танцами и много других интересных активностей.

Tele2 выступила партнером фестиваля и организовала для любителей музыки просторную лаундж-зону, где каждый желающий мог отдохнуть в тени на пуфах и зарядить гаджеты. Также сотрудники компании консультировали гостей по полезным услугам и сервисам, в том числе мультиподписке Mixx, и помогали подобрать оптимальный тарифный план. Те, кто подключил подписку на фестивале, получили в подарок месяц бесплатного пользования сервисом.

Сотрудничество Tele2 и усадьбы «Скорняково-Архангельское» в этом году началось еще в апреле: абоненты оператора могли приобрести билеты на летние мероприятия со скидкой 20%, воспользовавшись промокодом из программы лояльности «Больше». Предложение остается актуальным для последующих событий и будет действовать до 3 сентября. Со скидкой можно приобрести билеты на посещение еще трех фестивалей: «Усадьба Рок&Блюз», «Фестиваль воздухоплавания» и «Усадьба KIDS». Воспользоваться предложением могут не только липчане, но и клиенты Tele2 из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областей.

Павел Седых, директор липецкого филиала Tele2:

«Tele2 старается принимать участие в интересных и заметных мероприятиях региона, в том числе культурных и развлекательных. Фестиваль «Не только Джаз на пруду» уже стал визитной карточкой Липецкой области, в усадьбу «Скорняково-Архангельское» приезжают тысячи любителей музыки со всей России. Мы рады стать партнерами такой крупной фестивальной площадки и иметь возможность предлагать нашим клиентам выгодные условия покупки билетов на масштабные культурно-развлекательные мероприятия. Уверен, что и следующие летние фестивали, где Tele2 также выступит партнером, пройдут не менее ярко и весело и доставят удовольствие всем посетителям».

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