Актриса Яна Поплавская возмутилась копией нацистского корабля в кафе Ельца

После замечания сотрудники заведения сняли флаги с модели крейсера Фото: принтскрин видео.

Актриса Яна Поплавская, известная по главной роли в советской «Красной Шапочке», в телеграм-канале поделилась видео с копией нацистского корабля. Ролик сняли в кафе Ельца Липецкой области. Артистка возмутилась фашистским флагом, который водрузили на модель немецкого линкора «Бисмарк».

– Очень странный экспонат для наших дней, для нашей страны, – прокомментировала Поплавская. – Владелец кафе, наверное, сам кропотливо собирал модель. И водружал флаг на мачту. Наверное, очень гордится моделью и историей линкора.

По словам актрисы, выставлять свастику напоказ – неприемлемо даже на исторических образцах. Тем более, во время специальной военной операции. Яна Поплавская осталась в недоумении от позиции владельца.

– В то время, пока наши бойцы ведут бои против фашистов, которые под свастикой на флагах, со свастикой на шевронах, со свастикой на татуировках убивают мирных жителей Донбасса, бомбят Белгородскую область, атакуют Брянщину, кто-то здесь считает нормальным выставлять свастику напоказ, – высказалась москвичка.

После замечания сотрудники заведения сразу же убрали флаги. Персонал рассказал, что раньше посетителей все устраивало. Возможно, просто не присматривались к линкору.

– Благодаря адекватности девочек не прошло и пяти минут, как историческая модель стала исторической моделью без демонстрации отвратительных символов, – говорится в видеозаписи. – А так, крейсер прекрасен.

Подписчики выразили под постом почти единодушное согласие с артисткой. Некоторые предположили, что хозяин просто не подумал, выставив модель в зал, и никакого подтекста поступок в себе не несет.

Корреспондент lipetsk.kp.ru связался с кафе. Однако управляющего, который смог бы прокомментировать ситуацию, не оказалось на месте.