От забегов — до ярмарок: видеокомплексы «Ростелекома» помогут обеспечить безопасность на мероприятиях Липецка

Фото предоставлено «Ростелеком»

Решение уже протестировали на «Партизанском забеге» и «Липецком полумарафоне», городской ярмарке «Сорока-базар» на Зеленом острове, а также на праздничном концерте в честь Дня России на Площади Ленина-Соборной.

Система состоит из семи стоек,каждая из которых оснащена четырьмя камерами. Монтаж стоек специалисты провайдера осуществляют буквально за несколько часов. Так же быстро комплекс «сворачивается» после завершения торжества. Изображения с камер по защищенным каналам передаются на региональную платформу видеонаблюдения, где их можно просматривать в режиме реального времени. Кроме того, все полученные данные сохраняются в облаке «Ростелекома». Доступ к трансляциям и записям имеют представители региональной власти и органов правопорядка.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«На протяжении последних трех лет мы вместе с областным управлением цифрового развития совершенствуем местную систему видеонаблюдения. За это время количество камер на улицах региона увеличилось в разы, а записи с устройств помогли раскрыть сотни преступлений. Мы также получаем подтверждение от жителей, что под прицелом камер правонарушения совершаются значительно реже. Если же нештатная ситуация всё же произошла, полиция найдет нарушителя гораздо быстрее».

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«В сотрудничестве с “Ростелекомом” нам удалось создать в области систему видеонаблюдения, сопоставимую с такими, которые организовывали во время проведения крупных международных форумов или спортивных соревнований. Новые мобильные комплексы отлично ее дополнили. Рад, что липчане и гости могут быть уверены в своей безопасности и неприкосновенности имущества».

К региональной платформе видеоаналитики подключено уже более восьми тысяч камер. Причем большинство из них осуществляет трансляцию на открытый сайт camera.lipetsk.ru.

Об услуге «Видеонаблюдение» для юридических лиц от «Ростелекома» можно узнать по телефону 8 800 302 85 88.

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