НЛМК и фонд «Милосердие» преображают липецкие дворы

.

Новолипецкий металлургический комбинат совместно с благотворительным фондом «Милосердие» приступили к реализации пилотного проекта по комплексному обустройству липецких дворов «БлагоДворительность».

Первую отремонтированную площадку во дворе дома 8А по улице Стаханова планируют сдать в эксплуатацию ко Дню металлурга. Территория рассчитана на людей разных возрастов. Для детей – современные и безопасные горки, для старшего поколения лавочки, для активной молодежи - спортивные тренажеры. Такой подход к благоустройству согласовали сами жильцы, на этапе проектирования учитывали голоса каждой семьи. Особое внимание жильцы уделяют озеленению - удалось не только сохранить существующие деревья, планируют высадить и новые. Ремонт контролируют и депутаты. Двор на улице Стаханова находится в округе спикера горсовета Евгении Фрай.

.

- Депутатский корпус внимательно следит за качеством работ, поскольку здесь есть детские объекты, объекты для пожилых людей. Акт приема и ввода в эксплуатацию данной площадки будет подписан только после заключения специалистов строительного контроля. И, конечно, нам очень важно мнение жителей - эта площадка для них. Только совместными усилиями мы сможем сделать наши дворы еще более удобными и красивыми, - рассказала председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай.

В этом году запланирована реконструкция еще одного двора. Объект на улице Бунина планируют завершить до конца лета.

Фото: пресс-служба НЛМК.