«Липецкэнерго» за безопасные летние каникулы

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Специалисты Липецкого района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» приняли участие в профилактическом семинаре для школьников «Безопасные каникулы», инициатором которого выступила администрация Липецкого муниципального района. В мероприятии приняли участие порядка 120 школьников, отдыхающих в летних лагерях при школах с. Ильино и Кузьминские Отвержки.

Образовательный праздник состоялся на пляже села Введенка Липецкого района. Совместно с энергетиками в нем приняли участие представители ГУ МЧС по Липецкой области и управления государственной противопожарной спасательной службы.

Школьникам узнали о правилах электробезопасности в доме и на улице, о поведении вблизи энергообъектов. Особое внимание энергетики обратили на недопустимость рыбалки и игр вблизи линий электропередачи.

Активный интерес у ребят вызвала демонстрация приемов оказания первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током на примере робота-тренажера Гоши. Среди школьников нашлось немало желающих обучиться навыкам спасения человека.

Завершилось мероприятие культурно-игровой программой.

«Энергетики «Липецкэнерго» всегда отзываются на приглашения к участию в образовательных мероприятиях, направленных на профилактику детского электротравматизма, так как этой задаче в филиале уделяют особое внимание. Надеюсь, что совместные усилия энергетиков и сотрудников служб спасения, а также неформальная обстановка и зрелищность семинара позволят школьникам лучше запомнить важные правила и сделают каникулы безопасными», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»