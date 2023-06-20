Главный инженер получил год условно за смерть студента при обвале грунта в Липецке

Суд приговорил главного инженера к условному сроку за гибель 19-летнего студента в траншее Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 20 июня в Липецке за нарушение правил безопасности, которое привело к гибели 19-летнего студента, осудили главного инженера. Напомним, парня завалило землей в траншее. Мужчина признал вину, поэтому дело рассмотрели в порядке особого производства.

В 2022 году компания должна была провести сети водоснабжения под строительство школы на 1500 мест в микрорайоне «Университетский». 5 ноября 2022 года работники трудились недалеко от спортивного комплекса ЛГТУ. Главный инженер дал указания своим подчиненным: водителю экскаватора – разрыть траншею с вертикальными стенками, а трем рабочим – замесить раствор цемента, замазать швы, и в конце засыпать траншею вручную. Затем он уехал.

Трагедия случилась после обеда. Двоих рабочих, оказавшихся в траншее, засыпало землей. 19-летнего студента спасти не удалось. Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала механическая компрессионная асфиксия – почва сдавила несчастному грудную клетку и живот.

Суд приговорил главного инженера к условному сроку за гибель 19-летнего студента в траншее Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Главный инженер небрежно отнесся к своим должностным обязанностям и совершил преступную неосторожность, - сообщил гособвинитель. – А именно, являясь ответственным лицом за проведение строительных работ, осуществление строительного контроля и проведение строительно-монтажных работ на объекте общеобразовательной школы, покинул его, не осуществив контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины

По заключению строительно-технической экспертизы, несчастный случай произошел из-за несоблюдения требований проектной документации и нормативных требований, регулирующих соответствующие работы. Кроме того, крутизна откосов не соответствовала нормам. Не было защитных щитов, которые обязательны для подобных траншей с вертикальными стенками.

Действия специалиста квалифицировали по ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина согласился с предъявленным обвинением.

Мать погибшего парня на судебное заседание не пришла, сославшись на состояние здоровья. Она получила компенсацию морального вреда в 2 миллиона рублей от фирмы и инженера. Также он оплатил похороны. Женщина заявила, что у нее нет претензий к подсудимому и попросила строго не наказывать его. Второму рабочему, который пострадал, липчанин также оказывает финансовую помощь.

Суд приговорил главного инженера к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.