В Хлевенском районе не нашли ни одного дома с зеленой водой в кране

Глава Хлевенского района назвал видео с зеленой водой фейком Фото: принтскрин видео.

В этот вторник, 20 июня, в социальных сетях Липецкой области разлетелся ролик с зеленой водой из крана. Автор не указал в посте ни населенный пункт, ни улицу – только Хлевенский район.

На опубликованных кадрах видно, как в раковину течет пенящаяся жидкость странного цвета. Сложилось ощущение, будто в воду добавили моющее средство. Жители задались вопросом, как такое возможно.

После появления видео в группах администрация района связалась с главами сел и местным водоканалом. Как оказалось, ни одной жалобы на качество воды не поступало.

Тогда специалисты решили зайти с другой стороны. На днях в Хлевном случился порыв на водопроводе. Сотрудники предположили, вдруг цвет поменялся после ремонтных работ. Однако здесь разгадку тоже не нашли.

– Порыв был устранен еще вчера, из крана течет чистая вода, жители занимаются привычными делами, – написал в телеграм-канале глава Хлевенского района Александр Плотников. – Работа соцобъектов не нарушена.

В итоге в районе не нашли ни одного дома с зеленой водой в кране. По словам руководителя администрации, публикацию с жалобой уже успели удалить из социальных сетей.

– Надеюсь, что и проблемы никакой не было, и это была чья-то злая шутка, – добавил Плотников.