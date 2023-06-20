Дмитрий Аверов: Выплаты нашим бойцам будут гарантированы – из бюджета Липецкой области

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Сегодня на 26-ой внеочередной сессии парламентарии одобрили законопроект «О мерах социальной поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, членам их семей».

Документом установлены единовременные выплаты для участников СВО, а также их семей, в случае гибели бойцов. Определены категории получателей и размер денежной помощи.

Так, липчанам, принимающим участие в СВО в рамках мобилизации или заключившим контракт на добровольной основе, будут выплачивать по 50 тысяч рублей. Тем, кто получил ранения, – 300 тысяч и 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения (контузии, травмы, увечья). Выплата в размере 1 млн рублей предусмотрена для членов семей в случае гибели участника СВО (признания безвестно отсутствующими или объявления умершими).

- До сих пор выплаты на эти цели производились из резервного фонда Правительства Липецкой области. Как показал мониторинг в сфере предоставления мер соцподдержки участникам СВО в других регионах – необходимо принятие областного закона. После этого источником финансирования будет областной бюджет. Это станет гарантом для выплат нашим бойцам, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

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Кроме того, на сессии депутаты облсовета внесли поправки в областной Закон «О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения». Перечень граждан, имеющих право на льготную газификацию, расширили, включив туда независимо от уровня доходов инвалидов боевых действий. Помимо этого, в законопроекте конкретизируются условия предоставления этой льготы: жилое помещение должно быть расположено на территории Липецкой области.

Напомним, что право на компенсацию стоимости газификации имеют также жители области, чей среднедушевой доход составляет не более двукратной величины прожиточного минимума. Независимо от уровня доходов право на получение этой меры поддержки распространяется на многодетные семьи, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. При этом услуги газификации в Липецкой области компенсируются по фактически понесённым затратам, но не более 130 тысяч рублей.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.