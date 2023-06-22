Спасибо за помощь сельской медицине!

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От лица всех медиков главный врач Задонской центральной районной больницы вручил руководству «Милосердия» благодарственное письмо за содействие в реконструкции местных фельшерско-акушерских пунктов.
Эта работа проходит в рамках масштабной программы помощи по благоустройству объектов здравоохранения отдаленных сельских поселений региона. Новые пластиковые окна недавно появились в зданиях нескольких ФАП в Задонском районе и Хмелинецкой участковой больницы.
Многие помещения сельских медпунктов капитально не ремонтировались уже много лет, и поэтому старые окна и двери нередко являются причиной постоянных сквозняков. Теперь лечение для жителей Задонского района будет проходить в более комфортных условиях.
За последние два года новыми пластиковыми окнами от «Милосердия» также оборудовали медпункты Воловского, Хлевенского и Тербунского районов. В прошлом году продолжением работ стала установка новых входных и межкомнатных дверей для помещений в Воловском районе, а также приобретение необходимой мебели для удобства врачей и больных.
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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».