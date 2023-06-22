НЛМК помог липецким девятиклассникам получить рабочую профессию еще в школе

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Еще 23 девятиклассника успешно сдали квалификационные экзамены, получили востребованную профессию и могут начать работать по достижению совершеннолетия.

Программа от НЛМК была рассчитана на 1,5 года. В ней приняли участие ученики 9-х классов Инженерно-технологической школы № 27 Липецка. Ученики прошли теоретический курс, а затем оттачивали практические навыки в лабораториях Липецкого металлургического колледжа. Ребята обучились на профессию «слесарь-ремонтник» и «контролер в производстве черных металлов».

После квалификационных экзаменов школьникам вручили свидетельство на профессию. Оно дает право устроиться на комбинат при достижении 18 лет. Тем, кто продолжит учиться по полученной профессии гарантирована бонусная стипендия НЛМК в базовых учебных заведениях – Липецком металлургическом колледже и Липецком политехническом техникуме.

Узнать о программах НЛМК для школьников и принять в них участие можно в социальных сетях и на сайте НЛМК в разделе «Карьера».

Фото: пресс-служба НЛМК.