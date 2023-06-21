Туристический трафик по России вырос на 7,7% – big data Tele2

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Наиболее посещаемыми стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. В топе целей посещения – классический туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. В целом объем туристического трафика увеличился на 7,7% год к году.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

На первом месте по туристической активности и поездкам в другие регионы в 2023 году оказались москвичи и жители Московской области. Далее следуют жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан. Большинство путешественников (47%) покидают домашний регион для посещения и изучения исторически значимых мест, архитектурных памятников, музеев и других культурных достопримечательностей – занимаются классическим туризмом. В среднем потребление интернет-трафика в наиболее популярных туристических местах год к году увеличилось на 27%. На втором месте по популярности у москвичей деловые поездки – 23%. К родственникам отправлялись 17%. По 4% занимают доли путешественников, которые выезжают из домашнего региона с образовательными и религиозными целями. Еще 3% отправляется в лечебно-оздоровительные поездки, 2% – в спортивные.

Топ-5 самых посещаемых регионов чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Итак, чаще всего посещали Московскую область и Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

В Липецкую область чаще приезжают из Москвы, Воронежской и Московской областей. 41% посетителей прибывают для классического туризма, 21% навещают родственников, 20% приезжают в деловые поездки, 14% посещают религиозно-культурные объекты региона, остальные путешествуют с лечебными, образовательными или спортивными целями. 65% гостей приезжают в Липецкую область на машине и проводят там 1,6 суток, 35% выбирают поезд и проводят до 1,7 суток.

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