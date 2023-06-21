На липецкого барабанщика напали в Анапе во время уличного выступления

Липецкий музыкант сообщил об угрозах от жителя Анапы Фото: Архив "КП"

Липецкий барабанщик Дмитрий Хмыз, который своей игрой часто радует жителей областного центра, сообщил о нападении. Инцидент произошел во время уличного выступления в Анапе. Музыкант поделился историей в социальных сетях.

По словам Дмитрия, на него набросился оператор из точки с селфи-палками напротив. Работник записывал видео с туристами в формате 360 градусов.

– Налетел на меня с кулаками, начал бить мою аппаратуру, – рассказывает липчанин. – Стал оскорблять, угрожать мне, что я больше не буду выступать. Зарядил мне в глаз, но я успел уклониться. Трогать его не стал.

Также барабанщик добавил, что подобное уже случалось. Недовольный житель Краснодарского края не в первый раз устраивает дебоши.

– Второй год он мне уже угрожает и портит настроение, – сетует Дмитрий. – Нам администрация города выделила специальные места для выступлений, но ему все равно. Говорит, что сожжет мне машину.

Музыкант не стал терпеть нападки и написал заявление в полицию. Однако, как утверждает липчанин, задирания не прекратились. «Хейтер» продолжил присылать сообщения на телефон. На данный момент правоохранители выясняют подробности случившегося.

– Участковые-уполномоченные полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, – рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю. – По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение.