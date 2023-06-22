Игорь Артамонов: Мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших мир

.

Ежегодная общенациональная акция «Свеча памяти» состоялась в Липецке. Около 7 тысяч жителей города прошли плечом к плечу по улицам областного центра. Акция посвящена одной из самых трагических дат в истории России, 22 июня, и подвигу тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны.

.

С девяти часов вечера на площади Ленина-Соборной свечи раздавали всем, кто присоединился к акции. Шествие началось в 22:00, участники прошли по улице Зегеля до Вечного огня на площади Героев областного центра. Здесь прозвучали слова Юрия Левитана, известившие граждан Советского Союза о начале Великой Отечественной войны. Акция завершилась минутой молчания в память о миллионах человеческих жизней, которые унесла война. Участники шествия возложили цветы и свечи к мемориалу павшим воинам.

А ельчане на Красной площади Города воинской славы зажгли 5 тысяч свечей. Их поставили на трафарет и огоньками нарисовали картину елецкой гаубицы с надписью «Елец помнит». Памятный знак гаубицы М-30 открыли в древнем городе к 65-летию Елецкой наступательной операции, он посвящен солдатам и офицерам 326-го артполка, освобождавшего Елец от фашистских захватчиков в декабре 1941 года.

.

В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей Липецкой области, и каждый второй погиб на полях сражений. Их имена навсегда вписаны в историю России. «Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших мир и саму жизнь для детей, внуков и правнуков», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.