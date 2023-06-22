Ушел из жизни заместитель директора Липецкого филиала «Ростелекома» Владимир Борисович Варакин

.

От нас ушел не только высококлассный специалист, но и наставник. Его жизненный путь – это пример безупречной службы Родине и защиты безопасности граждан.

Генерал-майор ФСБ, государственный советник юстиции 2-го класса, он проработал в отрасли телекоммуникаций более 20 лет. Владимир Борисович родился 15 сентября 1943 в селе Токаревка Карагандинской области. В 1969 он окончил Челябинский политехнический институт, однако в итоге выбрал службу своей стране.

Владимир Борисович более четверти века посвятил работе в органах безопасности Советского Союза и Российской Федерации. Генерал-майор возглавлял Липецкое УФСБ с 1992 года, в самое непростое для страны время. Он также руководил Управлением Министерства юстиции РФ по Липецкой области прежде чем взять на себя заботу о безопасности в региональной команде связистов в 2003 году.

Под руководством Владимира Борисовича в Липецкой области был реализован ряд значимых проектов. При его участии была внедрена в работу систему обеспечения комплексной безопасности объектов связи. Также среди его заслуг - создание надежной системы защиты «Сова», которая позволила обеспечить технический мониторинг состояния большинства объектов и линий на территории Липецкой области.

В течение последних лет Владимир Борисович участвовал во внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - распределенной системы, способной объединить в единую управляемую структуру разнородные элементы городской среды.

При этом Владимир Борисович вел активную деятельность на благо жителей региона. Он неоднократно избирался в Общественную палату Липецкой области, а также являлся членом исполнительного комитета регионального отделения организации «Ассоциация юристов России». Руководство органов безопасности, области и страны высоко ценило его заслуги. Его служба была отмечена многочисленными наградами, в том числе, Орденом Дружбы, присвоенным ему Указом президента РФ Владимира Путина в мае 2022 года.

Компания «Ростелеком» выражает соболезнования родным и близким Владимира Борисовича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.