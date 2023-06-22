Под прицелом у наркомафии - молодежь

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Не случайно этот День борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом соседствует с Днем молодежи. Как отмечает главврач ЛОНД заслуженный врач РФ Михаил Коростин, именно молодежь в возрасте от 16 до 20 лет в 90% случаев является потребителями наркотиков.

Какова же ситуация в регионе сегодня?

- Прослеживается тенденция снижения уровня наркотизации населения региона - по ЦФО мы в нижней трети списка. Сейчас на учете в Липецкой области состоит 1243 больных наркоманией (в 2012 г. было 1805). Тех, кто только начал потреблять наркотики, - 1088 человек. Выявляем «начинающих» с помощью правоохранительных органов и в трудовых коллективах, - сообщил Михаил Иванович.

Несмотря на бытующий миф о якобы «безвредности» растительных наркотиков, идет и активный переход на «синтетику». Как отмечает главврач, такие наркотики очень тяжелые в психическом и соматическом плане - 2 - 3 года назад от передозировки ими умерло свыше 100 человек.

Чем еще завлекает сегодня в свои сети наркомафия? Прежде всего - легкой доступностью наркотиков. Ушли в прошлое знаменитые квартиры-наркопритоны - все делается с помощью интернета. В качестве «закладчиков» наркодилеры вербуют подростков легкими заработками. Но для дельцов те являются лишь расходным материалом. Только в прошлом году несколько десятков молодых людей, попавшихся на эту удочку, были отправлены в места лишения свободы.

В чем особенности синтетических наркотиков?

- Идет очень быстрое привыкание. Доказано, что уже с первого раза употребления «синтетики» возникает желание попробовать еще. Быстрое привыкание влечет за собой снижение успеваемости, работоспособности, депрессию. Начинается поиск денег, добавляется воровство, проституция - деградация происходит очень быстро, - поясняет Михаил Коростин.

А помогают различные реабилитационные программы, центры, где людей можно вернуть (к сожалению, не всех) к нормальной жизни.

Такую реабилитацию ежегодно проходит 40 - 50 человек. Но это добровольное, а не принудительное лечение, и, несмотря на подвижки в УК по обязательному лечению, главврач ЛОНД уверен в необходимости дальнейшего ужесточения законодательства в этом плане. Любой человек, хоть раз употребивший наркотик, должен наблюдаться у врача-нарколога, пациенту необходимо осознать, что жить без наркотиков он должен научиться сам.

За последнее время стало модным употребление наркотиков водителями транспортных средств. Они пользуются тем, что из-за развития сети видеофиксации на дорогах уменьшилось количество сотрудников ГИБДД. За последние несколько лет количество выявленных водителей в состоянии наркотического опьянения возросло в 3 - 4 раза. Ежегодно на дорогах выявляется около 100 - 150 таких любителей езды «под кайфом».

Какие же меры предпринять против наркотической заразы?

- Прежде всего, это профилактика среди молодежи - здесь и спорт, и физкультура, и творчество, желание быть успешным без вредных привычек, - отмечает Михаил Коростин. - Помогает активное участие самих молодых людей в волонтерском движении - идет активная работа в школах, системе профтехобразования. Большим подспорьем стала работа в трудовых коллективах - здесь примером выступает наше сотрудничество с НЛМК, где ежегодно выявляем благодаря тестированию 20 - 30 человек, употребляющих наркотики. В целом уровень людей, сознательно отказывающихся от потребления наркотиков, составляет по соцопросу более 85%. К сожалению, оставшиеся в 15%-й группе риска меньше стали бояться тюрьмы, разрыва с семьей, ВИЧ-инфекции. В избавлении от наркозависимости, кроме лечения, очень важно самому человеку выбрать путь здорового образа жизни.

Владимир КУЛИК.

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