В Липецке закрылся центр реабилитации инвалидов войны из-за нехватки средств

Центр проработал около 13 лет

В Липецке закрылся центр реабилитации и интеграции инвалидов войны на Марины Расковой, 4. Как сообщил lipetsk.kp.ru руководитель организации Мирослав Поляковский, работу пришлось прекратить из-за нехватки средств.

ДО 2020 ГОДА ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СТАБИЛЬНО ПОЛУЧАЛ 1,5 МИЛЛИОНА

Напомним, центр работал около 13 лет. В декабре 2009 года региональное отделение организации инвалидов войны в Афганистане выиграло президентский грант в 790 тысяч рублей, а в 2010 году из областной казны направили субсидию в 1,5 миллиона. По словам Поляковского, площадка стабильно получала полтора миллиона до 2020.

– Была областная программа, в которую входила субсидия организациям инвалидов войны в Афганистане на реабилитационную деятельность, – поделился руководитель центра. – Она была заложена на 10 лет. Мы спокойно подавали, так как у нас такая организация в регионе одна. На эти деньги мы могли помогать ветеранам целый год.

Ветераны и инвалиды боевых действий регулярно посещают центр Фото: Предоставлено "КП"

СУБСИДИИ В 500 ТЫСЯЧ ХВАТИЛО НА ТРИ МЕСЯЦА

С 2021 года финансирование подобных НКО уменьшили до миллиона. Тогда организация единственная обращалась за субсидиями, поэтому центр продержался восемь месяцев, в 2022 – девять. В текущем году из региональной казны центру выделили около 500 тысяч рублей. Средств хватило уже на три месяца.

– В этом году вместе с нами подавала заявку еще одна ветеранская организация, а финансирование – тот же миллион рублей, – рассказывает липчанин. – Сумму разделили напополам. Если в следующем году подаст еще кто-то, средств достанется еще меньше. А нам, чтобы функционировать 12 месяцев, нужно два миллиона. Потому что одна и та же сумма сейчас и тогда – это разные деньги. Раньше мы могли платить сотрудникам восемь тысяч, теперь надо около 17.

Инвалиды и ветераны боевых действий, которые проходят реабилитацию в центре, писали письма руководителям региона и президенту. Липчане просили добавить финансирование.

Посетители центра обращались к руководителям региона и президенту Фото: Предоставлено "КП"

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ТАКИХ ЦЕНТРОВ, ТЕМ ЛУЧШЕ БУДЕТ ВЕТЕРАНАМ»

В региональном управлении социальной политики сообщили, что ветераны могут пройти бесплатный курс лечения в центре «Сосновый бор». Программа включает массаж, механотерапию, аппаратную физиотерапию, водные процедуры, иппотерапию. Здесь помогают освоить и новые профессии – например, водителя категории «В» или оператора ЭВМ.

Для участников войны открыты двери еще одного центра социальной адаптации – «Добрыня». С ветеранами работают психологи, юристы и врачи. Вскоре появится возможность заниматься в бассейне с тренером. Кроме того, пройти реабилитацию в Липецке можно и в медицинских организациях. Речь идет о городской больнице скорой медицинской помощи № 1 и «Липецк-Меде». Однако Мирослав Поляковский считает, что таких центров должно быть много.

– Чем больше таких центров, тем больше мы сделаем охват ветеранов. У нас ведь много таких людей, – делится Мирослав Викторович. – Тем спокойнее им будет. Например, к нам люди приходят во время обеденного перерыва даже.

В центре работает комната релаксации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЩАЛАСЬ К БИЗНЕСМЕНАМ, НО ОТВЕТА ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛА

Организация каждый год подает заявку на президентский грант. Центр выигрывал, когда начинал свою деятельность. В последние годы победить не получается. Также обращались к предпринимателям, но безуспешно.

Посетители центра недоумевают, почему инвалиды войны должны просить средства. Самое главное, что многие привыкли получать помощь в одном месте.

– Недавно даже президент сказал, что ветеранам надо давать такую реабилитацию, какую они хотят. А они хотят ходить к нам, – отмечает горожанин. – У нас всегда были посетители в центре. Почему же не дать права выбора ветеранам.

Занятия физкультурой

В 2024 ГОДУ ЦЕНТР СМОЖЕТ СНОВА ОБРАТИТЬСЯ ЗА СУБСИДИЕЙ

Как рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе областного управления социальной политики, в регионе стараются максимально поддерживать некоммерческие организации. Однако средства бюджета все-таки ограничены.

– Мы выделяем деньги на социальные проекты, которые помогают разным группам, например, семьям с детьми, перенесшим тяжелые заболевания, взрослым людям с инвалидностью, представителям старшего поколения, – прокомментировали в ведомстве. – Руководители общественных организаций участвуют в отборе, планируют свою работу.

В следующем году центр также сможет заявиться на конкурс за областной субсидией. Но, как пояснили lipetsk.kp.ru, руководители могут привлекать дополнительные источники финансирования.

– Мы активно поддерживаем НКО не только финансово, – добавили в пресс-службе. – Помогаем подать документы на гранты, например. Если не получается дать бóльшую сумму, то стараемся рассказать о других возможностях.