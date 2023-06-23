Фонд «Милосердие» помогает развивать детский инклюзивный футбол

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Социальный проект стал победителем грантовой программы «Стальное дерево» 2023 года.

Жюри конкурса поддержало идею детского тренера Ильи Зиянгирова. Он предложил создать все необходимые условия, чтобы приобщить к регулярным занятиям футболом детей и подростков с расстройством аутистического спектра и другими особенностями развития.

Секция особенных футболистов существует в Липецке четвертый год. Сейчас в ней занимается 50 ребят. За это время юные футболисты дважды участвовали в турнирах специальной Олимпиады для спортсменов с ментальными нарушениями и два раза становились призерами соревнований.

«Мы помогаем создать доступную среду для занятий футболом детям с ограниченными возможностями здоровья, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Тем самым повышаем их реабилитационный потенциал и эффективность процеcса социализации. А еще проект «Стального дерева» активно популяризирует адаптивный футбол и распахивает двери спортшколы для новых поклонников кожаного мяча».

Сейчас в проекте задействованы все воспитанники спортшколы. Занятия проводит сам Илья, в прошлом профессиональный футболист. На тренировках у каждого особенного спортсмена есть свой наставник из числа сверстников без ограничений по здоровью. Все дети наравне работают на поле и учатся выполнять сложнейшие финты. Для обычных воспитанников спортшколы такие совместные тренинги учат толерантности и умению общаться с разными людьми. А родители особенных футболистов отмечают, что ребята в процессе занятий стали более дисциплинированными и общительными. Улучшилась их речь и понимание, повысилась физическая выносливость.

Средства гранта от фонда «Милосердие» пойдут на экипировку юных футболистов, организацию тренировок и расходы на выезды на соревнования в Санкт-Петербург, Сочи и Москву. В Липецке ко дню рождения команды планируют провести праздничный турнир. На поле с липчанами выйдут ребята из Ельца, Воронежа и Рязани.

За шесть лет добрые дела «Стального дерева» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. 35 проектов «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Все они стали победителями программы «Стальное дерево» 2023 года. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».