В День памяти и скорби энергетики «Липецкэнерго» почтили память павших в Великой Отечественной войне

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В филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, который ежегодно отмечается 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Сотрудники «Липецкэнерго» и студенты энергетического отряда филиала присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти».

В этом году энергетики зажгли свечи в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны на «Яблоневой аллее памяти», расположенной в молодом и густонаселенном микрорайоне «Университетский» Липецка.

Специалисты РЭС поддержали всероссийскую акцию в муниципалитетах, где возложили цветы и свечи к мемориалам погибших воинов.

«В День памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми погибшими в жесткой схватке с врагом, перед поколением советских людей, принесших нам Победу и подаривших нам будущее. Энергетики «Липецкэнерго» и сегодня на передовой – в зоне боевых действий выполняют поставленные задачи и защищают интересы Родины и сограждан. Мы гордимся героями прошлых лет и теми, кто сегодня не позволяет вновь заразить мир «коричневой чумой», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»