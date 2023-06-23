Молодые специалисты задействованы в приоритетных направлениях деятельности «Липецкэнерго»

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110 молодых специалистов (до 35 лет) филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели массовое снятие показаний приборов учета электроэнергии у жителей Елецкого и Задонского района Липецкой области. Всего ими было снято 1853 показаний в зоне ответственности двух районов электрических сетей – 938 в Елецком и 915 в Задонском.

Плановые проверки приборов учета проводятся специалистами филиала регулярно: два раза в год у физических лиц и один раз в год – у юридических лиц. Цель данных мероприятий – получение достоверной информации об объеме потребления электроэнергии, снижение потерь электроэнергии и пресечение фактов энерговоровства.

Во время рейдов специалисты «Липецкэнерго» проводят фотофиксацию показаний счетчика и вносят их в специальную расчетную программу. Кроме того, специалисты проверяют исправность счетчика, пломб и вводного кабеля. В случае обнаружения поломки прибора учета или вмешательства в его работу составляется акт неучтенного энергопотребления.

«Липецкэнерго» напоминает, что на основании пункта 34 Постановления Правительства РФ от 06.05.2012 № 354 потребитель обязан «допускать исполнителя в занимаемое жилое помещение или домовладение для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях».

«Важно понимать, что контрольное снятие показаний необходимо не только для энергетиков, в части повышения эффективности своей деятельности, но и для защиты интересов потребителя. Он позволяет сверить переданные энергосбытовой компанией сведения, не допустить некорректного начисления, в том числе и переплаты за электроэнергию со стороны жителей Липецкой области», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»