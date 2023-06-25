Асфальт на перекопанных экскаваторами дорогах начнут укладывать 26 июня в Липецкой области

Экскаваторы засыпали песком и щебнем участки дорог в Липецкой области Фото: принтскрин видео.

С 26 июня в Липецкой области начнут укладывать асфальт на дорогах, перекопанных экскаваторами. Напомним, радикальные меры приняли в субботу 24 июня, чтобы остановить технику ЧВК «Вагнер».

Губернатор Игорь Артамонов заявил об усилении мер безопасности. Липчанам посоветовали не выходить из дома и воздержаться от поездок. На въездах в Липецк со стороны Чаплыгина и Лебедяни перекрыли трассы.

скрин видеозаписи от группы "Регион-48" Фото: принтскрин видео.

скрин видеозаписи от группы "Регион-48" Фото: принтскрин видео.

К восстановительным работам специалисты приступили с вечера 24 июня. Рвы засыпали песком и щебнем. На одном из видео «землекопы» закрывают ямы на въезде в Чаплыгинский район.

К утру уже засыпали все участки трасс. Как сообщили ранее в пресс-службе регионального правительства, информация о масштабном разрушении дорог и мостов не соответствовала действительности.

Движение по трассам полностью восстановили Фото: принтскрин видео.

– На данный момент движение транспорта по всем региональным участкам дорог восстановлено. Уже завтра, 26 июня, там, где это требуется, начнется укладка асфальта, – отметил начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Иван Мычелкин. –Завершить эти работы планируется в максимально короткие сроки.

Утром 25 июня военные подразделения покинули Краснинский район. Очевидцы сообщали о передвижении вагнеровцев по трассе М4. Колонны сопровождали машины ДПС. К этому часу дорога свободна, водители спокойно проезжают участок.

– Все службы района работают в штатном режиме, в том числе открыто пассажиро-транспортное сообщение по всем направлениям региона, – рассказал в телеграм-канале глава Краснинского района Алексей Телков. – Все ранее введенные перекрытия и ограничения на трассах сняты.

Восстановительные работы на дорогах Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Оперативный штаб снял все ограничения после выезда подразделений «Вагнера» из региона. МЧС разослал смс-оповещения липчанам.

СМС-оповещения разослали жителям региона Фото: Алина ПАЛАГИНА

Практически все ранее отмененные рейсы выходят на маршруты по расписанию. Накануне приостановили отправления из областного центра на Москву, Воронеж и Тулу. В это воскресенье, 25 июня, на сайте автовокзала в графике появились рейсы до Воронежа и Москвы. Однако автобусы до Тулы пока еще отменены.

Массовые мероприятия также разрешили проводить. День молодежи отметят на Городище и в парках областного центра. Жителей ждут выступления известных артистов и мастер-классы.