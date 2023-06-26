Егор Шип, площадка ГТО и роспись носков: как прошел День молодежи 2023 в Липецке

День Молодежи в Липецке 2023 Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В минувшее воскресенье, 25 июня, в Липецке отметили День молодежи. После сложной субботы праздник оказался глотком свежего воздуха, который помог снять напряжение.

Программу провели на Городище, сообщили в пресс-службе мэрии. Липчане смогли отдохнуть и душой, и телом. На площадке устроили мастер-классы по росписи носков и изготовлению капитошек.

Работала и станция ГТО, где ребята сдавали нормативы. Многие молодые люди испытали выносливость, стоя на гвоздях. А затем «преисполнились» на занятиях йогой.

Станция ГТО Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липчане проверили выносливость, стоя на гвоздях Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Партнеры мероприятия подготовили призы. Парни и девушки соревновались за бесплатную татуировку в игре «Выбей 9 и 10 шаров». Юные горожане поучаствовали в викторине с подарками от автошколы.

Также на Городище разместили арт-зону с кубом-раскраской, на котором гости торжества могли оставить надписи. После на главной сцене чествовали активную молодежь региона. Ребятам вручили награды. Со сцены звучали поздравления от представителей мэрии.

День молодежи в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Егор Шип исполнил хит "Dior" Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– От лица администрации Липецка поздравляю с вашим днем! Вы – наше будущее, – обратилась к собравшимся заместитель главы администрации Наталья Попова. – Не останавливайтесь ни перед чем, у вас все получится!

Затем среди посетителей с помощью лототрона разыграли фирменные футболки. Мерч выпустили ко Дню города. В завершении мероприятия перед липчанами выступил участник лейбла «Black Star» Егор Шип. Певец порадовал хитом «Dior».