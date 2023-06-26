Егор Шип, площадка ГТО и роспись носков: как прошел День молодежи 2023 в Липецке

День Молодежи в Липецке 2023
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В минувшее воскресенье, 25 июня, в Липецке отметили День молодежи. После сложной субботы праздник оказался глотком свежего воздуха, который помог снять напряжение.
Программу провели на Городище, сообщили в пресс-службе мэрии. Липчане смогли отдохнуть и душой, и телом. На площадке устроили мастер-классы по росписи носков и изготовлению капитошек.
Работала и станция ГТО, где ребята сдавали нормативы. Многие молодые люди испытали выносливость, стоя на гвоздях. А затем «преисполнились» на занятиях йогой.
Станция ГТО
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
Липчане проверили выносливость, стоя на гвоздях
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Партнеры мероприятия подготовили призы. Парни и девушки соревновались за бесплатную татуировку в игре «Выбей 9 и 10 шаров». Юные горожане поучаствовали в викторине с подарками от автошколы.
Также на Городище разместили арт-зону с кубом-раскраской, на котором гости торжества могли оставить надписи. После на главной сцене чествовали активную молодежь региона. Ребятам вручили награды. Со сцены звучали поздравления от представителей мэрии.
День молодежи в Липецке
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Егор Шип исполнил хит "Dior"
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
– От лица администрации Липецка поздравляю с вашим днем! Вы – наше будущее, – обратилась к собравшимся заместитель главы администрации Наталья Попова. – Не останавливайтесь ни перед чем, у вас все получится!
Затем среди посетителей с помощью лототрона разыграли фирменные футболки. Мерч выпустили ко Дню города. В завершении мероприятия перед липчанами выступил участник лейбла «Black Star» Егор Шип. Певец порадовал хитом «Dior».
Вечерняя программы на Городище
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.