Экология, благоустройство и дороги страны устраивают россиян

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Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие».

Выяснилось, что 59% опрошенных удовлетворяет качество дорог и транспортных развязок. В Москве и Московской области этот показатель самый высокий (77%), на Дальнем Востоке - самый низкий (46%). Неудовлетворительным качество назвали 41% респондентов.

Качество уборки улиц устраивает 64% опрошенных. Тут также со значительным отрывом лидирует Московский регион (79%), а явный аутсайдер Сибирь (51%). Тех, кого не устраивает - 36%.

Экологической обстановкой в своих городах удовлетворены 54%. На Северном Кавказе эта доля достигает 79%, в Сибири же - лишь 38%. Недовольны ситуацией 46%.

Способствовать развитию инфраструктуры своего города, по мнению россиян, должна более эффективная работа городских властей (56%). По мнению 33% - дополнительное финансирование.

Формой личного участия в благоустройстве 73% называют регулярную оплату ЖКХ, 51% - оплату налогов. Об участии в городских субботниках заявили 29% опрошенных. Никак не участвует в благоустройстве своих городов лишь 1% респондентов.