Скидки, кофе и хорошее настроение: идеальный понедельник для всей семьи

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Каждый понедельник до 3 июля абоненты оператора могут выбрать сразу три подарка от партнеров компании.

Понедельники бывают разными, но каким бы ни выдался первый рабочий день, его можно наполнить позитивными эмоциями и полезными делами. Чтобы создать хорошее настроение у всех членов семьи и дать неделе продуктивный старт, Tele2 предлагает воспользоваться специальным семейным комбо из трех предложений от партнеров:

– Капучино или американо в подарок в предприятиях сети «Вкусно – и точка». Утром чашка любимого кофе настроит на продуктивную работу, вечером – зарядит бодростью для семейных прогулок и активного досуга.

– Скидка 15% на покупку от 1500 рублей в магазинах «Лента». Закупиться сразу на неделю вперед – это практично: можно сэкономить и освободить больше времени на общение с близкими.

– Скидка 30% на покупку билетов на сайте и в мобильном приложении Kassir.ru. Не обязательно ждать пятницы или выходных, чтобы пойти с ребенком на спектакль или со второй половинкой на концерт, ведь по понедельникам в придачу к ярким впечатлениям идет выгода для семейного бюджета.

Каждый понедельник можно собрать комбо под личные потребности, выбрав до трех подарков из расширенного списка предложений от партнеров. Акция «Понедельники» действует для всех клиентов Tele2 до 3 июля 2023 года. Чтобы получить бонус, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта.

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