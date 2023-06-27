НЛМК снижает эмиссию пыли и улучшает условия труда на производстве

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В цехе металлических конструкций НЛМК установили 14 фильтровентиляционных аппаратов для очистки воздуха от аэрозолей газоплазменной резки и сварки металлов. Новое оборудование позволит улучшить условия труда на рабочих местах цеха и сократить эмиссию пыли на участке на 90%.

Фильтровентиляционные аппараты — это установки локального типа с улавливающими зонтами над местами резки и сварки металла. Каждая из установок способна очищать до 9 тыс. кубических метров воздуха в час на площади 120 кв. метров. Эффективность очистки воздуха от пыли составляет 99%. Вся улавливаемая фильтрами пыль, осаждается в приемном бункере, а затем утилизируется.

В следующие два года планируется установить на производственной площадке цеха еще 12 таких же устройств.

Фото: пресс-служба НЛМК.