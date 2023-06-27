Сельхозтехника Ростсельмаш поможет аграриям повысить урожайность

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На прошлой неделе в Липецкой области состоялась агропромышленная выставка «День поля». Сотни гостей съехались на традиционный сельскохозяйственный праздник, чтобы увидеть образцы современной техники. Постоянный участник мероприятия – компания с мировым именем Ростсельмаш.

МОДЕЛИ ДЛЯ АГРОХОЛДИНГОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ

Один из крупнейших производителей сельхозтехники разместил на площадке 12 единиц крупной техники: зерноуборочные комбайны разной мощности, кормоуборочный комбайн, тракторы серии Ростсельмаш 2000.

Гости выставки – представители агрохолдингов и фермерских хозяйств, детально рассматривали модели, расспрашивали менеджеров Ростсельмаш о характеристиках сельхозмашин, забирались в кабины. Многих заинтересовал комбайн TORUM 785. Это мощная зерноуборочная машина с большим бункером объемом 12 000 литров. При этом он быстро опустошается – не более 2 минут, скорость выгрузки составляет 120 л/с. На выставке TORUM 785 был агрегатирован с девятиметровой жаткой FLOAT STREAM. Она универсального среза, позволяет обрабатывать несколько культур, идеально подходит для сои.

Еще один мощный комбайн, представленный на выставке, - RSM 161. Это проверенный и надежный труженик, способный обработать до 2000 га за сезон.

Две модели одной серии ACROS 585 и ACROS 595 Plus - завершали выставочный ряд самых мощных зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш. Последний из них, кстати, сразу после выставки отправился в ООО «Согласие» - компания приобрела 12 таких машин.

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НИЧТО НЕ ПОМЕШАЕТ УБОРОЧНОЙ СТРАДЕ

Фермеров особенно волновало, как у компании обстоят дела с сервисным обслуживанием и заменой запчастей. По словам менеджера по региональным продажам Алексея Ткаченко, специалисты отвечают клиентам в течение 2 часов. Это может быть консультация по телефону, либо выезд на место. Любые поломки исправляют быстро, что является несомненным плюсом. Для аграриев важно максимально быстро и эффективно убрать зерновые культуры, и ничто не должно этому помешать.

- У компании большой склад запчастей, - рассказал представитель Ростсельмаш Алексей Ткаченко. – У каждого дилерского центра есть регламенты по запасу запчастей. Дилерские центры взаимодействуют друг с другом. Они могут оперативно поставить деталь, чтобы не сорвать уборочную страду. Мы все в связке работаем во благо аграриев.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКОЙ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Во многих моделях техники Ростсельмаш на сегодняшний день устанавливается платформа агроменеджмента РСМ Агротроник. Она позволяет контролировать работу техники удаленно. Клиенту нужно лишь зайти в мобильное приложение. Там он увидит, где находится машина и куда движется, факт заправки и слива топлива, выгрузки и загрузки. Программа покажет параметры технологического процесса. Уведомления оповестят о возможных неисправностях, чтобы своевременно заказать запасные части.

Благодаря дополнительным опциям можно повысить урожайность. Так, при загрузке культур отобразится их объем. Например, с одного участка соберут 80 центнеров, а с другого - 40. Агроном проанализирует полученные данные, и поймет, что привело к такой разнице и как это исправить: внести больше удобрений, углубить плуг, чаще поливать.

Клюева Юлия

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