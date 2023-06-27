Почетными гражданами Липецка стали четверо жителей

В Липецке выбрали Почетных граждан Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 27 июня в горсовете на очередной 37 сессии выбрали Почетных граждан Липецка. В этом году заявления на присвоение звания подали девять жителей. Двое отозвали заявку в процессе работы. Депутатам предстояло выбрать лучших из семи кандидатов.

В Липецке выбрали Почетных граждан Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам председателя липецкого горсовета Евгении Фрай, обычно выбирают двух Почетных граждан, но в связи с юбилейными датами их может быть больше. Так как в этом году Липецку исполняется 320 лет, звание решили присвоить четырем претендентам.

В Липецке выбрали Почетных граждан Фото: Юлия КЛЮЕВА

Парламентарии сделали свой выбор в ходе тайного голосования. Почетными гражданами стали: директор завода строительных конструкций Александр Гугнин; председатель Совета Городской организации Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виктор Долгих; директор Липецкого зоопарка Александр Осипов; педагог-организатор ДДТ «Городско» им. С.А. Шмакова и руководитель центра военно-патриотического воспитания Пост №1 Валентина Шадрина.

В Липецке выбрали Почетных граждан Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Все граждане, которые заявились, очень достойные, - прокомментировала спикер горсовета Евгения Фрай. - За всех было подано большое количество голосов со стороны общественности, трудовых коллективов. Благодарим депутатов за осознанный, правильный выбор и поздравляем победителей.