Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2023 13:40

Игорь Артамонов: Прошу надзорные органы держать на особом контроле работы на этом объекте

Губернатор Липецкой области потребовал строго соблюдать все нормы при строительстве экотехнопарка в регионе
Источник:kp.ru
.

.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов потребовал строго соблюдать экологические и строительные нормы при реализации проекта экотехнопарка в Липецком районе. Ранее экспертная комиссия, в которую вошли в том числе учёные и общественники, подтвердила соответствие проекта экологическим требованиям и дала добро на его реализацию.

О результатах работы комиссии руководителю региона сегодня доложил вице-губернатор Игорь Кремнёв на совещании, посвящённом экотехнопарку. Он отметил, что в ходе проведения экспертизы были даны ответы на многочисленные вопросы, которые поступали от жителей и общественных организаций. А также сообщил, что концессионер в ближайшее время приступит к подготовительным работам.

Игорь Артамонов обозначил, что все руководители причастных к проекту служб и ведомств несут личную ответственность за качество его исполнения. Губернатор попросил надзорные органы держать на особом контроле работы на этом объекте.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС