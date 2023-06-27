Tele2 составила рейтинг самых трафиковых мест Липецка

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Самый большой объем интернет-трафика проходит через базовую станцию на улице Коммунистической, а голосового – через объект связи на улице Артемова.

В Липецке лидер по объему проходящего дата-трафика – базовая станция на улице Коммунистической. В зону ее покрытия попадают городская больница № 4, школы, детские сады и жилой массив. В рейтинг объектов связи, самых востребованных по передаче интернет-трафика, также входит станция, расположенная на улице Шерстобитова и обслуживающая, помимо жилых домов, рынок и мебельный центр. Замыкает тройку лидеров технический объект на улице Космонавтов. В зоне его действия расположены крупный торгово-выставочный центр и многоэтажные дома.

Больше всего липецкие клиенты Tele2 общаются по мобильному телефону в зоне покрытия базовой станции на улице Артемова: там находятся гипермаркет «Леруа Мерлен», школа и многоэтажные жилые дома. Второе место по загруженности голосовым трафиком занял объект связи на улице Товарный проезд, обслуживающий крупный жилой массив и торговый центр. В перечень мест Липецка, где активнее всего используется голосовая связь, также вошел квартал на улице Юношеской.

Если рассматривать активность абонентов по всей Липецкой области, то, помимо столицы региона, самые общительные клиенты Tele2 проживают в городе Грязи, а самая «качающая» станция находится в Ельце.

В среднем через наиболее загруженные базовые станции в области ежедневно проходит 500 ГБ трафика.

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