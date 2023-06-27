В Липецке откроется выставка фотографий советского времени от Владимира Лагранжа

На фото Владимир Лагранж на юбилейной выставке "Так мы жили" в Москве Фото: "КП" Архив

В пятницу, 30 июня, в Липецком областном краеведческом музее откроется выставка с фотографиями Владимира Лагранжа. Горожане смогут посмотреть работы до 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Творчество Лагранжа называют олицетворением «оттепельных» годов. В Липецке представят именно такие труды – отражение советского времени в 60-х – 90-х. Посетители встретят известные кадры «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962) и «Юные балерины» (1962) и познакомятся с менее популярными картинами.

Открытие состоится 30 июня Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Владимир Руфинович заинтересовался съемкой в юности. Снимал школьных друзей и пейзажи Крыма. В 1959 году Лагранж пришел учиться в Фотохронику ТАСС, где совсем скоро стал штатным фотографом. Его работы публиковали в газетах «Правда», «Литературная газета», немецкой «Die Fraie Welt», журналах «Советское фото» и «Советский Союз». Автор создавал настоящие портреты эпохи.

– Моя задача состояла в том, чтобы познакомить читателя с работой металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов… их жизнью, причем предельно правдиво, – размышлял о своем ремесле художник.

Лагранжу, действительно, удалось на черно-белых снимках передать и теплоту образов, и тяжесть труда, и детскую радость. Теперь эту особенную атмосферу искусства фотографии смогут прочувствовать и липчане.