Фонд «Милосердие» поддерживает краеведческие проекты в Липецкой области

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Повысить интерес к самобытной природе региона помогут два проекта, которые стартовали в Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». Гранты программы «Стальное дерево» получили географы Липецкого педуниверситета и активисты регионального отделения Русского географического общества.

«Мы помогаем сделать максимально доступными для всех желающих полные знания о богатой природе и географии Липецкой области, - отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Жители и гости региона смогут стать участниками познавательных активностей, которые пройдут в рамках этих двух краеведческих проектов от «Стального дерева».

Проект «Списл-карта Липецкой области в школах региона» и направлен на повышение уровня географических знаний у школьников. Авторы этой инициативы планируют изготовить 100 спилс-карт региона и передать их в школы всех муниципальных образований. Для школьников организуют игры по сбору списл-карты, а в октябре на базе педуниверситета пройдет чемпионат по ее сбору на скорость.

Еще один грант получили активисты регионального отделения Русского географического общества. Грантовые средства помогут им создать образовательный и научно-популярный портал, посвященный географии региона. Он позволит расширенно представить самые свежие данные о природе Липецкой области, населении и хозяйственной деятельности. Портал смогут использовать в учебных целях педагоги, студенты и школьники. Как просветительский ресурс, он также будет доступен всем, кто интересуется краеведением.

Портал будет постоянно развиваться и пополняться разнообразной актуальной информацией. Для этого подготовят новый оригинальный контент: видеоролики, анимацию, картографические материалы, а также качественные и актуальные текстовые материалы.

За шесть лет добрые дела «Стального дерева» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. 35 проектов «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».