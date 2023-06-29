Проект фонда «Милосердие» поможет в реабилитации после инсульта

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В Липецке при поддержке грантовой программы «Стальное дерево» от фонда «Милосердие» стартовал социальный проект «Ступени к здоровью». Перенесшие инсульт липчане смогут бесплатно получить помощь в реабилитации.

Первыми участниками проекта стали 12 жителей Липецка, которые недавно перенесли нарушение мозгового кровообращения. Получить социально-оздоровительную помощь на дому им помогут специалисты «Школы родственного ухода», которая работает на базе Единого координационного центра социальной защиты населения региона.

«Проект «Ступени к здоровью» помогает восстановить здоровье и способность к самообслуживанию людей, которые после инсульта утратили двигательные функции, - прокомментировала исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Часто такие больные не имеют возможности пройти санаторно-курортное лечение, поэтому для них реабилитация будет проходить в привычных домашних условиях с применением наукоемких технологий».

Реализация проекта рассчитана на три периода. В каждом из них группы специалистов с медицинским образованием и психологов будут закреплены на два месяца за семьями граждан, нуждающихся в реабилитации. Исходя из назначений врача, в течение этого времени специалисты проведут занятия по восстановлению утраченных функций и физиотерапевтические процедуры. Представители «Школы родственного ухода» также окажут психологическую помощь, а родственников научат правильным приемам ухода за близким человеком.

Ваш близкий человек перенес инсульт и ему нужна реабилитация? Позвоните по номеру 55-70-01 (доб.849) и получите помощь в рамках проекта «Ступени к здоровью».

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. 35 проектов «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».