Депутаты Липецкого горсовета утвердили поправки в бюджет и выбрали Почетных граждан

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Во вторник 27 июня состоялась очередная 37 сессия Липецкого горсовета. Депутаты собрались в большом зале, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Один из них - внесение поправок в бюджет города на 2023 год.

Дополнительные средства на строительство школ и стадиона

Липецк получил из областной казны дотацию в 832 млн. рублей. Из них 377 млн. направят на расселение жителей дома №16 по улице 9 микрорайон. На 156 млн. отремонтируют дороги и дворовые проезды, приведут в порядок освещение подъездных путей и тротуаров к поликлиникам, детским садам, объектам физкультуры и спорта и тд.

Дорожная техника обойдется городу в 100 млн. рублей, рассказала главный финансист мэрии Татьяна Григорова. Строительство стадиона в микрорайоне «Университетский» - в 56 млн. В обновлении нуждается Комсомольский пруд. 30 млн. потратят на ремонт подпорных стен и его экологическую реабилитацию. Содержать зеленые насаждения областного центра стоит порядка 25 млн. рублей. Еще 8 млн. нужны для проектно-сметной документации на ремонт Лебедянского путепровода. На освещение Сырского Рудника и Опытной станции выделят 8,1 млн. рублей.

Также на 356 млн. увеличили объем субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов. Большую часть суммы потратят на строительство школы в микрорайоне «Елецкий» - 317 млн. рублей. На 28 млн. закупят оборудование для региональных и муниципальных театров в рамках нацпроекта «Культура». Оставшиеся 10 млн. рублей пойдут на установку громкоговорителей в общественном транспорте.

Объем прочих безвозмездных поступлений увеличился на 210 млн. рублей. Эти деньги израсходуют на строительство детских садов: на «Университетском» - 123 млн., у микрорайона «Звездный» - 87 млн.

Так, бюджет по доходам составит 19,7 млрд. рублей, по расходам 21,1 млрд. рублей. Дефицит – 1,3 млрд. рублей. Депутаты утвердили пакет поправок в бюджет.

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Более 2 тысяч жителей получат ключи от новых квартир

О реализации Программы «Переселение из аварийного жилья» рассказала председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая. В 2022 году в Липецке расселили 915 граждан из 365 квартир, что на 60% больше, чем планировалось.

В 2023 году ключи от нового жилья должны получить 2 075 человек. В начале года для переселенцев сдали 2 дома в микрорайоне Силикатный, по 1 – на ЛТЗ и в «Звездном». До конца 2023-его планируют построить еще по 2 дома на ЛТЗ и Опытной, 3 – в «Звездном». Так, расселят все дома, признанные аварийными до 1 января 2017-ого.

- За этими цифрами стоят судьбы, надежды и переживания тысяч липчан, - сообщила председатель горсовета Евгения Фрай. – Я считаю, мэрия отлично справилась с работой, досрочно выполняя программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

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Четверо липчан стали почетными гражданами

Также на сессии парламентарии выбрали Почетных граждан Липецка. В этом году депутаты определили лучших из 7 претендентов путем тайного голосования.

В честь 320-летия Липецка список пополнился четырьмя фамилиями. Победителями стали педагог, руководитель центра военно-патриотического воспитания Пост №1 Валентина Шадрина, директор ООО «Завод Строительных Конструкций» Александр Гугнин, директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, а также председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виктор Долгих.

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- Каждый из них был достоин этого высокого звания, - отметила спикер горсовета Евгения Фрай. – Благодарим парламентариев за осознанный выбор и поздравляем победителей. Особенно хочу отметить, что в год педагога и наставника, депутаты отметили большой вклад Валентины Шадриной в патриотическое воспитание молодежи города на протяжении многих лет.

Юлия КЛЮЕВА. Фото автора и пресс-службы Липецкого горсовета.