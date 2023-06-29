Липецкоблснаб: Приоритетом должна быть сельхозтехника отечественных производителей

.

Организатором и спонсором главного агрофорума региона традиционно выступила компания ООО «Липецкоблснаб» - дилер крупных производителей агротехники. Она давно и успешно сотрудничает с российскими и белорусскими производителями, в том числе, с компаниями АМКОДОР и АО «Петербургский тракторный завод».

А в начале мероприятия гендиректору ООО «Липецкоблснаб» Владимиру Сенчекову в торжественной обстановке было вручено свидетельство о принятии в ряды Липецкого регионального отделения «Деловая Россия».

.

Общероссийское общественное объединение представляет интересы частных несырьевых компаний как на территории страны, так и за ее пределами.

- Липецкоблснаб занимает лидирующие позиции в регионе по продаже сельхозтехники, и мы приветствуем вступление компании в нашу организацию- отметил исполнительный директор регионального отделения « Деловой России» Сергей Бугаков .

Экспозиция Липецкоблснаб, расположившись на центральной площадке, стала одной из самых ярких и запоминающихся на Дне поля. Посетивший ее липецкий губернатор даже забрался в кабину «Кировца» отметив, что у него давняя мечта поуправлять трактором.

Как заметил руководитель Липецкоблснаб, всего два года назад на Дне поля было полно образцов западной техники, а сейчас их нет.

.

- Мы давно сделали выбор в пользу отечественных производителей, и наш расчет оказался верен, сейчас на первый план выходит российская техника, - подчеркнул Владимир Сенчеков. – Но рынок не позволяет расслабляться, конкуренцию составляет китайская техника по демпинговой цене. Острый вопрос это и низкая цена на зерно, что ограничивает возможность аграриев покупать сельхозтехнику. Еще важная тема - начинающееся возрождение липецкого трактора. Сегодня наша основная задача – обеспечить аграриев региона современной агротехникой, реагировать на запросы дня. Мы осуществляем полное сервисное сопровождение, проводим обучение, возим делегации на заводы. И теперь, благодаря вступлению в ряды «Деловой России» появилось больше возможностей продвигать интересы регионального бизнеса

Линейка образцов техники (было немало новинок), представленной на площадке компании, как всегда эффектно смотрелась и привлекла многочисленных посетителей.

Компания АГРОМАШ представила две модификации трактора, который используется как для села, так и в коммунальном секторе. Как отметил представитель компании Игорь Лукин, для них Липецкоблснаб является значимым партнером, с которым сейчас обсуждается расширение ассортимента продукции.

Как всегда была широко представлена и техника Петербургского тракторного завода – модификации знаменитых «Кировцев» с мощностью двигателя от 250 до 460 л.с.

.

- С Липецкоблснаб сотрудничаем 10 лет, за это время поставили свыше 600 машин, и продажи продолжают расти, - отметил управляющий по региональному развитию Петербургского тракторного завода Дмитрий Бутаков. – Наша агротехника соответствует всем евростандартам, одно из ее преимуществ – 95% локализации, мы увеличили базовые гарантийные условия с 2 до 3 лет. Отрадно, что у нашей техники большой уровень доверия среди липецких аграриев - об этом говорит статистика продаж и возвращение клиентов. В этом несомненная заслуга нашего проверенного партнера компании Липецкоблснаб, с которой мы намерены углублять сотрудничество.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

Реклама ООО «Липецкоблснаб»