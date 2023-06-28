Игорь Артамонов: Каждый из вас помогает сделать наш мир лучше

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Накануне дня социального предпринимательства губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших представителей этого бизнеса. Восемь предпринимателей рассказали о своем деле, поделились успехами и планами на будущее.

Так, компания Евгения Литаврина инновационный центр «Концепт» занимается 3D-печатью, 3D-сканированием и прототипированием. С 2018 года здесь производят краниальные ортезы — эти изделия помогают лечить детей с врожденными пороками черепа.

Предприниматель Александр Кудинов мечтает, чтобы о Липецкой области знал весь мир. Он занимается производством сувенирной продукции. Светлана Бычкова создала «Азбуку Липецкой земли» для школьников, Ольга Ильина занимается с детьми в кружках инженерно-технической направленности, Татьяна Максимова пишет современные образовательные программы, Мария Покшиванова занимается с дошкольниками, Екатерина Борисова сохраняет елецкое кружево.

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«Хорошо, что вы у нас есть. Ваша работа очень важна и является примером для многих. Это неоценимая помощь, потому что каждый из вас помогает сделать наш мир лучше», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области социальные предприниматели могут получить гранты до полумиллиона, льготные займы и работать по минимальной налоговой ставке. Кроме того, в 2021 году в Липецкой области создана рабочая группа по социальному предпринимательству при Координационном Совете по малому и среднему предпринимательству. С 2020 года функционирует Центр инновационной социальной сферы, целью которого является обеспечение комплексной поддержки социальной предпринимательской деятельности, ее популяризации в Липецкой области.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.