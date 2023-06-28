Игорь Маковский: масштабные учения показали готовность энергетиков к работе в сложных метеоусловиях

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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход межведомственных межрегиональных учений, в которых задействовано около 900 человек.

Основной целью масштабных учений является отработка слаженности в принятии решений на всех уровнях при организации аварийно-восстановительных работ. Участниками стали руководители Правительств Нижегородской, Владимирской, Ивановской и Рязанской областей, а также Республики Марий Эл, УФСБ, Прокуратуры, МЧС, Волжско-Окского управления Ростехнадзора, главы администраций муниципальных образований, ЕДДС и ТСО.

К практической части мероприятия присоединились 127 человек производственного персонала из 11 филиалов Обществ и бригады МЧС. Оценивалась оперативная явка бригад на место, эффективность и слаженность их взаимодействия при выполнении заданий.

«Межрегиональные межведомственные учения являются эффективным инструментом, позволяющим обеспечить надежное и качественное функционирование энергетической инфраструктуры. На тренировке участники получили хороший опыт организованной командной работы, который поможет им в дальнейшем успешно справляться с возможными технологическими нарушениями в предстоящий отопительный сезон», – отметил Игорь Маковский.

«Сегодняшние учения энергетики проводят в рамках реализации программы повышения надежности работы электросетевого комплекса. Для нас важно, что в результате учений растет уровень межведомственного взаимодействия в критических условиях. Именно надежность и бесперебойность электроснабжения больше всего волнуют людей», – подчеркнул Глеб Никитин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»