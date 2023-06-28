«Липецкэнерго» обеспечило надежное электроснабжение Всероссийского музыкального фестиваля имени Т.Н. Хренникова

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Для обеспечения бесперебойного электроснабжения концертно-интерактивных площадок IХ открытого Всероссийского музыкального фестиваля имени Т.Н. Хренникова энергетики Елецкого района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» выполнили комплекс мероприятий, направленных на недопущение нештатных ситуаций, разработана четкая схема оперативной ликвидации их последствий.

К месту проведения мероприятия заблаговременно доставлено три резервных источника электроснабжения общей мощностью по 506 кВт. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа технических руководителей Елецкого района электрических сетей, отменены плановые ремонтные работы, установлен особый контроль работы всего электрооборудования.

В этом году Музыкальный фестиваль в Ельце, который посетили более 30 тысяч гостей, был посвящен 110-летнему юбилею уроженца Ельца, композитору Тихону Хренникову. Мероприятие продлилось 4 дня и включило в себя несколько концертов. Завершился фестиваль показом оперы «Легенда о граде Ельце», традиционно прошедшей под открытым небом на берегу реки Быстрая Сосна. Автором оперы является ученик Тихона Хренникова – композитор Александр Чайковский.

«Выражаем искреннюю признательность энергетикам «Липецкэнерго». Благодаря нашим общим усилиям фестиваль прошел ярко, красиво, незабываемо! Очень надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, вашу оперативную и профессиональную работу по обеспечению бесперебойного электроснабжения города Ельца – одного из основных туристических брендов региона!», – поблагодарил энергетиков Глава городского округа город Елец Евгений Боровских.

«Энергетики «Липецкэнерго» выполнили все необходимые мероприятия по обеспечению качественного электроснабжения масштабного музыкального фестиваля. Это, безусловно, значимое мероприятие и мы, со своей стороны, сделали все, чтобы оно прошло на достойном уровне», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.