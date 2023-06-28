В Нижнем Новгороде Глеб Никитин и Игорь Маковский открыли высокотехнологичный Центр управления сетями

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский дали старт работе современного Центра управления сетями «Нижновэнерго».

Новый высокотехнологичный объект обеспечит удаленное управление 262 подстанциями, порядка 16 тысячами распределительных электроустановок и более чем 64 тысячами км линий электропередачи.

Все автоматизированные системы управления в Центре являются отечественными разработками. С их помощью диспетчеры в режиме реального времени могут отслеживать состояние электросетевой инфраструктуры, а в случае нарушений – в кратчайшие сроки организовывать работу бригад по их ликвидации.

Главной особенностью Центра является его многофункциональность. На одной площадке собраны инструменты, которые способны контролировать не только состояние энергооборудования, но и обеспечивать охрану инфраструктуры. Например, Центр управления безопасностью осуществляет круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на объектах «Нижновэнерго», а также отвечает за информационную защиту.

«Центр управления сетями «Нижновэнерго» – на сегодняшний день самый современный и высокотехнологичный в контуре нашей ответственности. Это эффективный инструмент для качественного исполнения нашей главной задачи – обеспечение надежного электроснабжения в регионе. В будущем Центр может стать новой аналитической площадкой, ресурсы которой будут использованы для максимальной реализации потенциала Нижегородской области», – заявил Игорь Маковский.

«Новый Центр управления сетями напрямую повлияет на повышение надежности электроснабжения в регионе. Главная цель – это своевременное получение информации о происходящем в энергосистеме и возможности принять обоснованные решения на основе объективных данных. Обеспечение надежности и стабильного развития электросетей области – важнейшее из направлений нашего сотрудничества», – отметил Глеб Никитин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»