В ГИБДД Липецкой области сообщили места установки передвижных камер на превышение скорости

В Липецкой области расставят передвижные комплексы фотовидеофиксации Фото: Алина ПАЛАГИНА

В управлении ГИБДД по Липецкой области сообщили места установки передвижных комплексов фотовидеофиксации «КРИС-П», которые будут отслеживать превышение скорости. Камеры появятся на трассах с 30 июня по 31 июля.

В областном центре поставят четыре радара – на улицах Водопьянова, 21; Минская, 1Б; Зои Космодемьянской, 158 и на Октябрьском мосту по Краснозаводской, 2В. В Ельце комплекс разместят на Коммунаров, 127А.

По трассе «Липецк – Борисовка» появятся три камеры – на 4; 11 и 24-м километрах. Автодорогу «Липецк – Данков» будут контролировать пять радаров – 25; 42; 69; 76 и 80 километры.

Трассу «Липецк – Доброе – Чаплыгин» будут проверят на 9; 29; 34; 72-м километрах, а «Липецк-Усмань» – на 31 и 67 км. По дороге из областного центра на Хлевное камеры расставят на 54 и 60 километрах. При проездке из Орла в Тамбов водители столкнутся с самым большим количеством фиксаторов – 171, 184, 248, 250, 257, 272, 287, 300 километры.

По одному радару появится на трассах: «Липецк – Грязи – Песковатка» по 21 километру, «Данков – Теплое – Воскресенское» по 31 км, обход Липецка по 12 км, обход ЛТЗ по пятому км, восточный обход Липецка по 12 км, «Задонск – Донское» по 18 км. По дороге из Новой Жизни на Орел-Тамбов следить за скоростью будут на шестом км, из Усмани в Воробьевку – на 47 км.