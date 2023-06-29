Игорь Артамонов: Командир хвалит, воля к Победе высочайшая. Красавцы!

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил расположение липецкого именного артиллерийского реактивного дивизиона имени Олега Пешкова и передал гуманитарный груз, который был сформирован по заявкам командования. Липецким бойцам привезли квадрокоптеры, тепловизоры, электрогенераторы, миноискатели, телефоны, инстументы, спальники, маскировочные сети, экипировку и два автомобиля УАЗ.

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Губернатор посмотрел, какие условия в полевом лагере и пообщался с военнослужащими.

«Ребята попросили привезти липецкую воду. Доставим в ближайшее время», – сказал Игорь Артамонов.

В лагере липчане проходят боевое слаживание, осваивают боевые машины. Командир отметил, что дивизион практически готов к выполнению боевых задач.

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«Ребята дружные, все – земляки, многие друг друга знают. Это помогает им чувствовать товарища и слаженно действовать», – отметил командир липецкого артиллерийского дивизиона имени Олега Пешкова.

Игорь Артамонов сообщил, что липецкий дивизион поддерживают неравнодушные жители региона, предприниматели и волонтёрские организации.

«Все просьбы наших бойцов оперативно выполняются, их близкие получают необходимую поддержку – с каждой семьёй на связи соцкураторы. Поддерживаем, верим в них, ждём домой с победой», – подытожил губернатор.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.