На фестивале «Тербунский рубеж» проведут реконструкцию боя Великой Отечественной войны

В Липецкой области пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

В селе Озерки Липецкой области пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года». Мероприятие стартует в субботу, 1 июля. Программу запланировали на два дня, сообщили в пресс-службе регионального управления культуры и туризма.

1 июля в три часа дня к мемориальному комплексу «Тербунский рубеж» возложат цветы. Памятник установили на границе сел Озерки и Каменка. В 1942 году здесь состоялось крупное танковое сражение, которое получило название «Малая Прохоровка». Победа в этом бою и дальнейшее наступление Красной армии определили судьбу Воронежа, Москвы и Сталинграда.

Затем в 16:30 начнется футбольный матч и военно-исторический квест. В 18:00 на сцену выйдут артисты, через полтора часа – свободный микрофон. С 20:00 до 22:00 гостям будут показывать военные фильмы.

В воскресенье, 2 июля, проведут торжественное открытие. Церемония стартует в 12:00. Затем целый час будут давать концерт. Площадки фестиваля заработают еще раньше – с 11:00. Посетители увидят выставки поисковых отрядов Воронежской и Липецкой областей, современного оружия и военной техники.

Липчане познакомятся с палаткой полевого врача, обменным пунктом, полевой почтой, солдатским привалом, крестьянским двором, деревенским пятачком и школой 40-х годов. Будет возможность и пострелять в тире.

Жителям региона расскажут о поиске пропавших во время войны родственников, сватовстве и сенокосе. На мероприятии установят тематические фотозоны, а для проголодавшихся гостей развернут буфет 40-х.

Также с 10:00 до 16:00 будет работать ярмарка уникальный товаров. С 14:00 до 14:45 начнется главное событие фестиваля – военно-историческая реконструкция «Раскаленный полдень». С 15:00 до 16:00 желающие смогут сфотографироваться с участниками «боя». Кстати, на «Тербунский рубеж» приедут участники клубов реконструкции из России, Башкортостана и Беларуси.