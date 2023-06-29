Первый Слет молодежи «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прошел в Нижегородской области

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Генеральный директор компаний Игорь Маковский открыл торжественную церемонию мероприятия. Он отметил, что молодым специалистам присущи такие качества, как постоянное саморазвитие, стремление к покорению новых вершин и нацеленность на результат. Поэтому создание всех необходимых условий для привлечения и закрепления молодежи в профессии - одна из стратегических целей руководства.

На протяжении трех дней форума молодые энергетики из 20 филиалов Обществ пробовали свои силы в спортивных, интеллектуальных и творческих сессиях, а также соревновались в применении навыков нестандартного мышления и технической интуиции.

Напомним, 2023 год объявлен в компании «Годом молодого специалиста». Это послужило толчком для масштабной перезагрузки работы Советов молодежи во всех подразделениях. Перед молодыми лидерами сегодня стоят амбициозные задачи, с которыми они успешно справляются при грамотном руководстве опытных наставников.

«Для привлечения и поддержки молодых специалистов у нас в обществах реализуется целый комплекс мер и программ. Мы предоставляем молодежи шанс создать энергетику будущего, воплотить свои идеи в жизнь. Наш первый Слет - наглядный пример того, что мы приняли правильное решение, наши инициативы работают - на площадке мы видим талантливую, яркую, по-настоящему деятельную молодежь, за которой будущее нашей компании, отрасли, страны. Так держать! Мечтайте, творите, дерзайте!» – сказал Игорь Маковский в своем приветственном слове.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»