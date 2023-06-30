Фонд «Милосердие» открывает активности Года педагога и наставника

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».

Волонтерский проект «Ушинские чтения» грантовой программы «Стальное дерево» торжественно открыли в Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». Он приурочен к 200-летнему юбилею известного русского педагога и писателя Константина Ушинского, а также к Году педагога и наставника, который отмечают в России.

Участниками стартового мероприятия стали дошкольники, учащиеся лицея №3 и студенты Липецкого колледжа индустрии и сервиса. Открыл «Ушинские чтения» заслуженный артист России и Дагестана Петр Коновалов. В его исполнении прозвучали рассказы «Как рубашка в поле выросла» и «Проказы старухи зимы». На литературном празднике каждый нашел себе занятие по душе: малыши сочиняли отгадывали загадки, а школьники мастерили волшебный цветок и инсценировали сказку Ушинского «Мена».

В ходе проекта «Ушинские чтения» липчан познакомят с личностью известного русского педагога и его литературным наследием. Знаковым местом, где сотрудники библиотеки и специально приглашенные спикеры будут проходить литературные встречи, будет скамейка с памятной табличкой. Ее установят в Сокольском парке Липецка, и в дальнейшем объект будет менять локацию. Все участники открытых познавательных лекций смогут удобно расположиться на скамейке и узнать много интересного о жизни и профессиональной деятельности педагога.

Константин Ушинский - писатель и основоположник дошкольной педагогики в России. Основа его педагогической системы — демократизация образования и идея народности воспитания. Ушинский придавал огромное значение систематическому обучению учащихся логике мышления. Он полагал, что с раннего возраста надо знакомить детей с народной культурой, произведениями устного народного творчества.

За шесть лет добрые дела «Стального дерева» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. 35 проектов «Стального дерева» планируют завершить до конца года в Липецкой области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

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