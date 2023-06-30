В Липецке перекроют часть улиц с 30 июня по 2 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области впервые пройдет Кубок России по триатлону на Олимпийской дистанции. В связи с этим перекроют часть дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

В пятницу 30 июня с 8.00 до 8.00 понедельника 3 июля движение машинам ограничат в Липецке по объездной дороге 1 мостового перехода – от дома №31 по улице Карла Маркса до Маяковского. В этот же день автобусы №359 будут двигаться до Центрального пляжа и обратно до конечной остановки «улица Воровского».

В субботу 1 июля с 21.00 до 19.00 воскресенья 2 июня закроют проезд для по улице Карла Маркса – от площади Петра Великого, 7 до Карла Маркса, 30.

В воскресенье с 7.00 до 19.00 перекроют объездную дорогу от Карла Маркса, 31 до улицы Неделина, Фрунзе, далее по Фрунзе от улицы Неделина до площади Театральная, а также улицу 50 лет НЛМК – от Неделина, 31а по 50 лет НЛМК. Также движение встанет по улице Салтыкова-Щедрина – съезд с улицы в районе дома №92.

Напомним, что Кубок России по триатлону пройдет на Зеленом острове. 2 июля на старт выйдут члены сборной России и Республики Беларусь, в том числе титулованный российский триатлет и чемпион мира по триатлону в эстафете Дмитрий Полянский, мастер спорта международного класса и участница XXXI летних Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Анастасия Абросимова, участник Чемпионатов Мира и Европы, четырехкратный чемпион Республики Беларусь на Олимпийской дистанции Никита Котенев.

В рамках Кубка России состоится Чемпионат Липецкой области памяти А.С. Мастина. Соревнования соберут любителей со всей России.