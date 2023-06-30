В «Липецкэнерго» стартовал новый сезон студенческих отрядов

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30 июня состоялось открытие девятого сезона студенческих энергетических отрядов в филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго». В торжественном мероприятии приняли участие руководители энергопредприятия и представители образовательных организаций.

Директор липецкого филиала «Россети Центр» Виталий Мордыкин поздравил студентов с началом трудового семестра, вручил трудовые путевки и пожелал студотрядовцам провести трудовую смену с максимальной пользой и получить в процессе работы практические знания и навыки. Особое внимание директор энергопредприятия уделил важности неукоснительного выполнения правил охраны труда и выразил надежду в скором времени увидеть молодежь в команде «Липецкэнерго».

От имени руководителей учебных заведений – напутственными словами студентов также приветствовали заведующий кафедрой электрооборудования ЛГТУ Евгений Зацепин.

Студенческий энергетический отряд «Липецкэнерго» «12 кВ молодости» сформирован из лучших студентов электротехнических специальностей Липецкого государственного технического университета, Липецкого металлургического колледжа, Липецкого машиностроительного колледжа. В 2022 году отряд принимал участие во Всероссийском слете студенческих отрядов как лучший по компании «Россети», вошел в десятку лучших отрядов России, заняв 6-е место, не раз становился победителем творческих конкурсов, конкурса фоторабот, призером конкурса профессионального мастерства.

В течение полутора месяцев студотрядовцам предстоит работа на энергообъектах Липецкой области, в ходе которой они смогут приобрести первые навыки будущей профессии.

«Сегодня студентам предоставляется возможность познакомиться с энергетикой изнутри, получить первый практический опыт работы на реальных объектах. Надеюсь, что знакомство с «Липецкэнерго» убедит вас в правильности выбора профессии», – обратился к студотрядовцам Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»