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Экономика30 июня 2023 11:05

Энергетики «Липецкэнерго» готовы к работе в условиях непогоды

К оперативному реагированию готовы 133 бригады, 386 специалистов и 213 единиц техники
Источник:kp.ru
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По прогнозу Росгидрометцентра, 30.06.2023 г. на территории Липецкой области ожидается ливневый дождь. Такие погодные условия могут стать причиной технологических нарушений в электросетевом комплексе.

К оперативному реагированию готовы 133 бригады, 386 специалистов и 213 единиц техники. В распоряжении филиала находятся 40 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 3 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8 800 220 0 220 (бесплатно/круглосуточно).

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС