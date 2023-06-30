Авторынок: 203 миллиарда потратили россияне на покупку новых машин в мае

Наши сограждане потратили на 0,3% больше, чем в апреле года нынешнего и в 2,9 раза больше, чем в мае 2022-го.

«Открытие Авто» и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам мая 2023 года. В этом месяце их было реализовано 72,2 тысячи штук – на 4,6% меньше, чем в апреле, но в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

На покупку премиальных машин в мае россияне потратили шестую часть всех денег - 33,9 миллиарда рублей. Это составляет 16,7% от всей суммы. В свою очередь, доля машин массового сегмента немного снизилась, а потраченные средства на них составили 168,9 миллиарда.

Половина финансовой емкости рынка принадлежит китайским маркам - 49,9% от общей суммы. А еще год назад они занимали лишь пятую часть в структуре финансовой емкости рынка (19,9%).

По объему потраченных денег другие участники рынка уступают китайским брендам как минимум втрое. К примеру, европейских машин в мае было продано на 31,6 миллиарда рублей, российских – на 23,7, корейских – на 20,5, японских – на 20,1, американских – на 5,7. По объемам реализации тоже лидируют «китайцы», за ними следуют отечественные марки.

На кроссоверы и внедорожники пришлось почти 80% финансовой емкости. Отдельно стоит отметить, что в мае затраты на покупку новых машин выросли практически по всем сегментам. Сильнее других прибавили пикапы (в 5,7 раза к маю 2022-го), а падение затрат наблюдается только по сегменту LAV (-84%).

- Практически половина российского авторынка принадлежит китайским компаниям. Помимо того, что этому способствовал фактический уход ведущих мировых автопроизводителей из России, нельзя не отметить и ярко выраженную ставку представителей Поднебесной на сегмент SUV, который является крупнейшим на рынке, – отмечает руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» Марина Дембицкая.

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по новым легковым автомобилям и их объема покупок.